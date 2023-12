Santa Casa di Loreto: pellegrinaggio delle diocesi di Fermo e di Macerata. “Esperienza di grande comunione”

foto diocesi di Fermo

Come è ormai tradizione da qualche anno, anche in occasione della novena dell’Immacolata Concezione e della Festa della Venuta 2023, le diocesi della Regione Marche hanno vissuto il proprio pellegrinaggio diocesano alla Santa Casa di Loreto.

Lunedì 4 dicembre, si legge in un comunicato della diocesi di Fermo diffuso oggi, è stata la volta delle diocesi di Fermo e di Macerata, accompagnate dei rispettivi vescovi, Rocco Pennacchio e Nazzareno Marconi. “Tante – riferisce il comunicato – le comunità parrocchiali della diocesi di Fermo che hanno voluto vivere questo momento di fede e devozione insieme al proprio vescovo Pennacchio: numerosi pullman sono stati organizzati infatti da Campofilone e Massignano, da Porto Sant’Elpidio, da Loro Piceno, da Montegranaro, da Fermo (Unità Pastorale Fermo Centro e Parrocchia San Giovanni Bosco) ecc. Tanti anche i sacerdoti fermani che hanno concelebrato insieme al vescovo Pennacchio, che ha presieduto l’Eucaristia, e al vescovo Marconi che ha tenuto l’omelia”.

Un pomeriggio semplice ma intenso, che alle ore 16 prevedeva l’accoglienza e le confessioni, alle 16.30 la recita del rosario in basilica, alle 17 la messa e a seguire il passaggio nella Santa Casa, all’interno della quale i vescovi ed i sacerdoti presenti hanno recitato l’Angelus. “Un’esperienza di grande comunione” e “diocesanità” che ormai “per la diocesi di Fermo è divenuta una importante tradizione da mantenere”.