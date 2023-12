Fondazione con il Sud: a Benevento nasce una delle 9 Comunità energetiche rinnovabili

(foto Consorzio Sale della terra)

Sono stato comunicati mercoledì 6 dicembre gli esiti del bando di Fondazione con il Sud, che vedono tra le 9 nuove comunità energetiche e sociali al Sud selezionate, quella che sorgerà nel rione ferrovia di Benevento, presentata dalla rete Sale della Terra, con un partenariato composto dalla cooperativa Delfini di Terra e dalle cooperative La Solidarietà e Sabiria, Euricse e Friendly Power. Il bando mette a disposizione 1,5 milioni di euro con l’obiettivo di favorire la nascita di comunità energetiche nelle regioni meridionali, in modo da favorire processi partecipati di transizione ecologica dal basso e ridurre la povertà energetica in cui vivono le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociale. Nello specifico, quella che sorgerà a Benevento coinvolgerà gli enti del terzo settore, le famiglie e commercianti residenti nel rione, specialmente coloro che vivono una condizione generale di povertà, partendo dall’installazione di pannelli fotovoltaici nel Centro sportivo Olmeri del Consorzio Sale della Terra. Il progetto, che mira a contrastare la povertà energetica abbattendo i costi di produzione e consumo di energia elettrica, prevede attività di sostegno e accompagnamento per i cittadini, soprattutto coloro che vivono già una condizione di marginalità, in un processo di valorizzazione del loro protagonismo nelle scelte energetiche attraverso percorsi di sensibilizzazione ed educazione ai corretti consumi, educazione all’efficientamento energetico e riduzione degli sprechi. “Siamo davvero emozionati di dare avvio ad un progetto così denso di futuro”, sono le parole di Angelo Moretti, presidente di Sale della Terra e responsabile del progetto, “Benevento è una provincia che secondo molti studi di settore ha una capacità di offrire energia da fonti rinnovabili che copre il 20% di tutto il fabbisogno regionale, pur rappresentando una popolazione inferiore al 5%, eppure gli effetti redistribuitivi di questo grande potenziale non sono pari alla produzione energetica”. Delle 9 comunità energetiche vincitrici del bando di Fondazione con il Sud, 4 saranno avviate in Campania (Poggioreale, Napoli, San Giuseppe Vesuviano, Benevento), 2 in Sicilia (Messina, Regalbuto), 2 in Puglia (Foggia, San Severo), 1 in Basilicata (Anzi). Le iniziative coinvolgeranno 525 famiglie e circa 50 enti tra organizzazioni di volontariato, parrocchie, cooperative sociali, consorzi, imprese, istituti di ricerca, istituzioni locali, comuni e università. Nelle scorse settimane, Fondazione con il Sud e Banco dell’energia hanno firmato un accordo di collaborazione finalizzato a garantire impatto alle rispettive iniziative nel Sud Italia finalizzate a una transizione energetica giusta ed accessibile a tutti.