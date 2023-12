Diocesi: Firenze, oltre 2.500 pasti per le mense Caritas grazie ai concerti dell’Orchestra della Toscana

Nel 2023 sono oltre 2.500 i pasti caldi preparati dalle mense Caritas di Firenze per i più poveri della città, grazie alla somma – 12.800 euro, quasi mille in più dello scorso anno – raccolta nel corso dell’ultima edizione del progetto “Musica diffusa”. È il risultato raggiunto dall’iniziativa promossa dall’Orchestra della Toscana insieme a Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus e Istituto di Scienze militari aeronautiche, con il sostegno di Fondazione Cr Firenze. Gli appuntamenti musicali del 2023 si sono svolti tra settembre e novembre.

Le note dell’Orchestra della Toscana – viene sottolineato in una nota della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze – hanno risuonato a favore dei più fragili e degli indigenti, degli anziani e dei piccoli malati, distribuendo momenti di conforto autentico, fisico e spirituale. Nove concerti che sono stati eseguiti in parti diverse della città, tra cui alcune strutture per i più bisognosi gestite dalla stessa Fondazione, come la casa di riposo Istituto Principe Abamelek, la mensa cittadina di via Baracca, il condominio solidale Casa della Carità e Casa Santa Matilde. Davanti ai musicisti, ogni volta, la partecipazione di centinaia di donatori.

“Cultura e solidarietà possono e devono andare a braccetto – è il commento del presidente della Fondazione, Vincenzo Lucchetti – e il risultato di ‘Musica diffusa’ lo dimostra. Le note dei professori d’orchestra hanno saputo portare sollievo anche in luoghi caratterizzati da situazioni di sofferenza, mentre la somma raccolta è un contributo importante per rispondere ad una esigenza sempre più pressante anche nella nostra città e che richiede un notevole impegno condiviso per essere gestita al meglio. Grazie, quindi, a tutti coloro che hanno consentito di rinnovare questo momento di solidarietà e che lo rendono ogni volta speciale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /