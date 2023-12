Spagna: Conferenza episcopale, ritrasmissione delle celebrazioni, pubblicate le linee guida

La Conferenza episcopale spagnola ha reso pubblico il documento “Linee guida per la ritrasmissione della celebrazione eucaristica”, elaborato dalle Commissioni episcopali per la comunicazione e la liturgia e approvato dall’Assemblea plenaria tenutasi dal 20 al 24 novembre scorsi. Il testo chiarisce che qualsiasi ritrasmissione della celebrazione eucaristica, sia per radio, televisione o internet, debba essere subordinata alla previa autorizzazione del vescovo diocesano. “Il vescovo ha la responsabilità di assicurare la cura della celebrazione dell’Eucaristia per il bene del popolo di Dio a lui affidato. Deve garantire, in particolare, che le celebrazioni si svolgano in modo dignitoso, osservando le norme liturgiche e che le omelie siano preparate in modo accurato e ben fatto, poiché la loro ritrasmissione significa che chiunque, in qualsiasi angolo del mondo, può farne oggetto di strumentalizzazione”, si legge nel documento. A livello generale, si ricorda che le ritrasmissioni possono aiutare i fedeli che, per gravi motivi, non possono essere presenti alla celebrazione dell’Eucaristia, ma si aggiunge che in nessun caso il seguito della ritrasmissione può essere equiparato alla partecipazione attiva. Sebbene i vescovi si riferiscano principalmente alla messa, le linee guida si applicano anche ad altre celebrazioni e funzioni liturgiche.

