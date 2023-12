Loreto: tutte le celebrazioni mariane per la festa della Venuta, l’Immacolata Concezione, la Memoria della Beata Vergine

La Delegazione Pontificia è lieta di annunciare il programma delle celebrazioni della Festa della Venuta e della Memoria della Beata Vergine di Loreto. Le celebrazioni si apriranno l’8 dicembre con la solennità dell’Immacolata concezione. Alle 10 si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Gianpiero Palmieri, arcivescovo di Ascoli Piceno e vicepresidente per l’Italia centrale della Cei, che potrà essere seguita in diretta su VaticanMedia, RadioVaticana, Telepace (Can 76 Veneto, Can. 75 Roma e Rieti, App Telepace anche su SmartTV), Telechiara (Can. 17 Veneto, Can. 18 Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento) in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e a disposizione per tutte le emittenti afferenti alla rete Corallo.

Il 9 dicembre ci sarà la Veglia della Venuta che si aprirà alle 16 con la catechesi mariana di don Luigi Maria Epicoco presso la Basilica Pontificia, seguita alle 16.45dalla rievocazione storica della Traslazione della Santa Casa a cura dell’Associazione dei Rioni della Città di Loreto cui seguirà la Benedizione del Fuoco presso la piazza antistante il Santuario. Diretta su su Telepace (Can 76 Veneto, Can. 75 Roma e Rieti, App Telepace anche su SmartTV) e streaming su YouTube “Santa Casa Loreto.

“Come per lo scorso anno – si legge in una nota diffusa oggi – il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto invita tutti i fedeli ad accendere una candela la sera del 9 dicembre e porla sulla finestra recitando un’Ave Maria o le Litanie Lauretane, unendosi così alla tradizionale accensione dei falò nelle campagne che fin dal ‘600 ricordano il percorso della Casa di Maria sul colle loretano, giunta nella notte tra il 9 e 10 dicembre 1294 da Nazareth, e collegare così la propria casa alla Santa Casa”. L’invito, rinnovato anche quest’anno e rivolto a tutti, è anche a testimoniare questo legame con la Santa Casa inviando una foto della propria candela alla finestra alla mail press.santuarioloreto@gmail.com indicando la propria provenienza. Le foto saranno inserite sul sito ufficiale del Santuario in una pagina apposita e sui connessi canali social.

Sempre il 9 dicembre, alle 19 si terrà la celebrazione dei Primi Vespri in diretta su Telepace (Can 76 Veneto, Can. 75 Roma e Rieti, App Telepace anche su SmartTV), e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto”. Alle 21 il Rosario e la Messa presieduti da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto delegato pontificio. Segue in processione l’uscita della venerata immagine della Madonna di Loreto, sorretta dai cadetti dell’Aeronautica militare, per la supplica e la benedizione alla città e al mondo.

Il 10 dicembre, memoria della Beata Vergine Maria di Loreto, alle 11.30 ci sarà la solenne celebrazione presieduta dal card. Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i vescovi, in diretta su Telechiara (Can. 17 Veneto, Can. 18 Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento) e in Streaming su YouTube “Santa Casa Loreto”.

L’11 dicembre, per il centenario dell’Aeronautica militare, mons. Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, presiederà alle 11.30 una celebrazione eucaristica. Diretta su Vatican Media, Radio Vaticana, Telepace (Can 76 Veneto, Can. 75 Roma e Rieti, App Telepace anche su SmartTV), in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto”.