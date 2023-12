Diocesi: Altamura, mons. Russo nuovo vescovo. Mons. Satriano (Cep), “fraterni auguri a lui, gratitudine a mons. Ricchiuti”

“Fraterni auguri al nuovo vescovo per il ministero pastorale affidatogli dal Santo Padre Francesco”. Li porge mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, a nome dei presuli pugliesi a mons. Giuseppe Russo, nominato oggi dal Papa vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. “A mons. Giovanni Ricchiuti, ora amministratore apostolico di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, i vescovi delle diocesi pugliesi esprimono fraterna gratitudine per il servizio pastorale svolto in questi dieci anni in Puglia e per il contributo offerto all’interno della Conferenza episcopale regionale”, conclude la nota.

