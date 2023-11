Terremoto Centro Italia: Castelli (commissario), rafforzati interventi in vista VIII centenario morte San Francesco

foto SIR/Marco Calvarese

Due milioni di euro per i lavori presso le mura del Sacro Convento di Assisi e per la Chiesa di Santa Maria di Montesanto a Todi, altri 2,2 milioni per il rifugio di Campi Alto, l’ingresso di Davide Rondoni tra i componenti del coordinamento per gli interventi sugli edifici di culto della cultura francescana. Sono queste alcune delle decisioni adottate per l’Umbria dalla Cabina di Coordinamento, presieduta dal Commissario al sisma 2016 Guido Castelli e composta dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dai Presidenti di Regione di Abruzzo, Lazio e Marche. “La grande attenzione che dedichiamo all’opera di ricostruzione e di riparazione post sisma dell’Umbria con questa Cabina – ha detto il Commissario alla ricostruzione, Guido Castelli – ha visto compiersi ulteriori, significativi passi in avanti. Alla ricostruzione materiale dei centri più colpiti si accompagna anche l’impegno teso al recupero e alla valorizzazione dei siti religiosi, di universale rilevanza, presenti in Umbria. Sottolineo anche l’importanza del finanziamento per il rifugio di Campi Alto: il ripristino di tutte le infrastrutture del Grande Anello dei Sibillini è strategico per il rilancio e la capacità attrattiva di questi territori”. Nel dettaglio, per quanto attiene gli interventi che intersecano l’elemento religioso, attraverso le modifiche all’ordinanza 128 sono state aggiornate le stime degli interventi per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco D’Assisi (2026), con risorse pari a 2 milioni di euro. In particolare, l’intervento di ricostruzione delle mura esterne al Sacro Convento è stato finanziato per ulteriori 1,5 milioni euro. Inoltre, è stata prevista una quota aggiuntiva di 500 mila euro per l’intervento di riparazione a Todi della Chiesa di Santa Maria di Montesanto, uno dei più importanti siti connessi alla cultura francescana che risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Infine, si è provveduto all’aggiornamento dei rappresentanti/referenti relativi al coordinamento del programma per gli interventi sugli edifici di culto della cultura francescana, oggetto di apposito protocollo d’intesa. Ai componenti già previsti si aggiunge il presidente del Comitato per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Davide Rondoni. Nel corso della Cabina, all’interno dell’Ordinanza Omnibus, sono stati inoltre affinati interventi già programmati attraverso precedenti Ordinanze speciali che coinvolgono anche alcune frazioni di Norcia (Castelluccio, Campi Alto e San Pellegrino) e l’Abbazia di Sant’Eutizio, a Preci. Infine, è stato deliberato un intervento per il rifugio escursionistico di Campi Alto, che rappresenta l’ottavo presidio ricettivo per gli escursionisti del grande anello dei Sibillini, per un valore di oltre due milioni di euro.