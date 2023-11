Diocesi: Prato, riprende il Cineforum sulla giustizia riparatrice

Riprende il percorso formativo sulla Giustizia riparativa lanciato lo scorso anno dalla Caritas di Prato, con il patrocinio del Comune, e che ha avuto nel cineforum al Cinema Terminale una delle sue iniziative di punta. Il primo appuntamento del Cineforum è per giovedì 16 novembre, con “L’insulto”, film libanese del 2017, con la regia di Ziad Doueiri, che ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar ed è stato premiato al Festival di Venezia. Nella Beirut di oggi, si racconta di un banale incidente che diventa in breve tempo una disputa che vede coinvolti interessi politici di rilevanza nazionale. Seguirà, giovedì 23 novembre, “Una donna chiamata Maixabel”, pellicola spagnola del 2021, con la regia di Iciar Bollain. Un film che esplora le conseguenze della violenza e il suo costo umano; nello specifico per chi la subisce, ma anche per chi la esercita e per la società in cui si insinua. Ha ottenuto 14 candidature e vinto 3 Goya. Il ciclo si chiude venerdì primo dicembre, con “Aconversation”, film del 2017, vietato ai minori di 14 anni, realizzato grazie ad una coproduzione di Australia e Norvegia (la pellicola è in inglese e con i sottotitoli in italiano). Il film sarà introdotto da Patrizia Patrizi, ordinaria di Psicologia sociale e giuridica nell’Università di Sassari, nonché presidente dell’European Forum for Restorative Justice.