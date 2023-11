Giornata mondiale poveri: Perugia, domani incontro su giovani, ricchezza e la continua crescita della povertà

“Poveri giovani! Riflessioni attorno alla ricchezza e alla povertà”. Questo il titolo dell’incontro in programma domani, mercoledì 15 novembre, a Perugia presso l’aula magna dell’Itts “A. Volta”. L’iniziativa, alla vigilia della VII Giornata mondiale dei poveri, sarà animata dalle dagli interventi di Fabiana Cruciani, dirigente scolastica dell’Itts “A. Volta”, dagli studenti della classe 5BE coordinati dal prof. Marco Broncoli, da Flavio Lotti, direttore della Rete nazionale delle Scuole di pace, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia, da Pierluigi Grasselli, docente di Politica economica presso l’Università degli studi di Perugia, e da Ida Casciani, responsabile Comunicazione delle Edizioni Frate Indovino. Nel corso dell’incontro, verrà presentato il libro “La parabola del ricco epulone” curato da Flavio Lotti per le edizioni Frate Indovino.

Dopo l’incontro e fino a sabato 18 novembre, presso l’ingresso principale dell’Istituto, si svolgerà la raccolta dello zucchero, bene di cui la Caritas di Perugia ha urgente bisogno. Questa sarà la prima di una serie di raccolte di beni che l’Istituto Volta, in modo sistematico e programmato, organizzerà durante l’anno scolastico.

L’appuntamento di domani è parte del Programma nazionale di educazione civica “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura” 2023-2024 ed è promosso dall’Itts “A. Volta” di Perugia e dalla Rete nazionale delle Scuole di pace in collaborazione con la Caritas diocesana di Perugia e le Edizioni Frate Indovino.