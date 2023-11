Austria: Caritas Graz-Seckau, un bus per soccorrere i senzatetto nelle notti invernali

La Caritas di Graz-Seckau ha ricevuto ieri l’“Autobus freddo” dalla famiglia di imprenditori locali Gady, per interventi rapidi di soccorso invernali per i senzatetto. Nessuno dovrebbe trascorrere la notte all’aperto in inverno: con questo obiettivo in mente, mercoledì 15 novembre, oltre al “telefono freddo” e all’autobus, riprenderà a funzionare anche il centro d’accoglienza d’emergenza per un letto caldo. La Caritas userà il bus sino a quando le condizioni meteorologiche lo richiederanno. L’iniziativa si chiama “Quattro ruote per l’umanità”, come riferisce un comunicato della Caritas. Ingrid Gady viaggia con la squadra come volontaria: “per me il progetto ‘bus freddo’ è una bella opportunità per restituire alle persone bisognose un pezzo della loro dignità umana”, ha detto l’imprenditrice. “Siamo molto grati alla famiglia di imprenditori Gady per questo grande sostegno”, ha sottolineato la direttrice della Caritas Nora Tödtling-Musenbichler. “Ci permette di raggiungere le persone in estrema emergenza e offrire aiuto”. Chi nota un senzatetto per strada a Graz nelle ore serali può chiedere aiuto in modo semplice e veloce chiamando la hotline d’emergenza della Caritas per Graz 0676/88015-8111 – tutti i giorni dalle 18.00 a mezzanotte. Ai senzatetto che rifiutano un posto nel centro d’accoglienza viene fornito un sacco a pelo caldo, una coperta e una giacca, oltre a tè caldo e snack. L’aiuto invernale della Caritas stiriana, come rete di rifugi di emergenza invernali, telefoni freddi e autobus freddi, è riuscito in molti casi a portare aiuto alle persone negli ultimi inverni. Lo scorso inverno sono stati contati 3.054 pernottamenti nel ricovero d’emergenza invernale e sono arrivate 461 segnalazioni al telefono d’aiuto.