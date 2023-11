Europa: a Malta Assemblea Generale Giustizia e Pace Europa, per la prima volta nominata una co-presidenza con un vescovo e una donna

Ieri, lunedì 13 novembre a Malta, l’Assemblea Generale di Giustizia e Pace Europa ha eletto per la prima volta nella sua storia una copresidenza. A guidare per un periodo di tre anni, l’organizzazione saranno un vescovo e una donna: mons. Antoine Hérouard, arcivescovo di Digione e Maria Hammershoy di Copenaghen. L’elezione è avvenuta nell’ambito dell’Assemblea generale che dal 10 al 13 novembre si è svolta a Malta riunendo circa 50 delegati delle Commissioni Giustizia e Pace d’Europa. Alla cerimonia di apertura alla quale ha partecipato anche mons. Charles Scicluna, arcivescovo di Malta – si legge in un comunicato – suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale, ha parlato del lavoro e dei “lavoratori scartati”. Durante una visita a Forte Sant’Angelo, si è svolta una preghiera per la pace nella Cappella di Sant’Anna sulla sommità della fortificazione. Insieme al rappresentante ucraino, i delegati di Giustizia e Pace Europa hanno poi tenuto una riflessione approfondita sulla situazione in Ucraina dopo la brutale invasione della Russia nel febbraio 2022 e le conseguenze per le società ucraine ed europee. La prossima assemblea generale si terrà il prossimo anno a Praga nel mese di settembre.