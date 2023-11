Regno Unito: Chiesa di Inghilterra, altro passo verso il Redress scheme. Terapie, sostegno spirituale e compensazione finanziaria per le vittime di abusi

Il Sinodo generale della chiesa di stato inglese (anglicani), riunito a Londra, ha fatto un altro passo avanti verso l’approvazione definitiva del cosiddetto “Redress scheme” ovvero terapie, sostegno spirituale e compensazione finanziaria per le vittime di abusi. Durante il dibattito il vescovo di Winchester Philip Mountstephen, che sta curando l’introduzione del nuovo programma, ha sottolineato l’importanza di andare oltre il risarcimento economico, per “far sentire profondamente accolte le vittime”, ma ha anche rassicurato i responsabili delle circa 12.500 parrocchie anglicane che vi saranno fondi sufficienti. Laici e pastori hanno, infatti, espresso la preoccupazione che le parrocchie non siano in grado di affrontare, dal punto di vista finanziario, le richieste di compensazione da parte delle vittime. I Church Commissioners, la commissione che cura le finanze della Chiesa d’Inghilterra, ha già stanziato 150 milioni di sterline, quasi 172 milioni di euro, per sostenere lo schema che ritornerà al Sinodo nel 2024 per l’approvazione definitiva.