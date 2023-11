Solidarietà: Carlentini, incontro studenti con gli “Amici del Madagascar degli Iblei”

Carlentini (Foto Di Salvo)

Incontro ieri nell’Istituto comprensivo “Carlo V” di Carlentini tra gli scolari dell’istituto e i componenti dell’associazione “Amici del Madagascar degli Iblei” animata da don Luca Bandiera e da don Luigi Corciulo e che porta in tante parrocchie della diocesi una serie di iniziative solidali per il Madagascar, tra queste anche una campagna di adozione a distanza di bambini da avviare allo studio coadiuvando le Suore francescane di Palagano che operano in Madagascar. Molteplici i progetti avviati: da quello che riguarda il garantire l’accesso all’istruzione ai bambini, al tubercolosario di Imady implementato con nuovi locali e strutture, ai pozzi d’acqua scavati nei villaggi. I bambini della “Carlo V”, si legge in un comunicato, “sono stati bravi ad ascoltare le testimonianze delle suore presenti, ma ancor di più lo sono stati nel porre domande alle stesse non solo su quanto fatto o faranno ma anche su cosa, proprio loro, possano porre in essere per dare il personalissimo contributo ad aiutare coetanei meno fortunati e dunque contribuire, dal basso, a creare un mondo più giusto e solidale”.