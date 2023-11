Diocesi: Savona, al via domani un ciclo di incontri multidisciplinari sul tema della nascita

Su invito della Federazione consultorio familiare Liguria l’équipe dell’associazione Consultorio familiare di Savona organizza un ciclo d’incontri multidisciplinari sul tema della nascita al fine di dare un supporto alle coppie che si preparano ad essere genitori e che copriranno tutto il periodo di attesa, nascita e successiva vita familiare con il nuovo arrivato. Alle consulenti si affiancheranno professioniste volontarie che hanno contribuito sia alla fase di studio sia alla realizzazione del progetto, arricchendo la proposta con le loro competenze.

Gli incontri avranno luogo a cadenza mensile dalle 18 alle 20 nella sede in via Loreto Vecchia 4. Insieme ad una ginecologa e ad un’ostetrica mercoledì 15 novembre si parlerà del “Tempo dell’attesa”, mercoledì 13 dicembre de “L’esperienza del parto”. Martedì 23 gennaio la psicologa psicoterapeuta tratterà invece il tema “È nato, come ci sentiamo?”. Martedì 27 febbraio il tema sarà “Rientro a casa… prendersi cura del bambino” con una pediatra e consulente in allattamento Ibclc e babywearing. Infine martedì 26 marzo la psicologa psicoterapeuta spiegherà come “Non rinunciare a essere coppia”.

La partecipazione è gratuita con prenotazione al numero di telefono 3280319547 o utilizzando il form online all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/16KHJT1x8Q1y9TZoXjlVBgX5wUJj8Z1epJPst2xVjIck/viewform?edit_requested=true. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo consultorioacf.sv@gmail.com oppure consultare il sito web consultorioacf-sv.webnode.it.