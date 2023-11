Asia: visita storica del vescovo di Pechino a Hong Kong per “favorire scambi e interazioni tra le due diocesi”

Su invito del cardinale Stephen Chow, vescovo di Hong Kong, il vescovo di Pechino Joseph Li Shan ha cominciato ieri, lunedì 13 novembre, una visita “reciproca” di 5 giorni alla diocesi di Hong Kong. Nel corso di questa visita – si legge in un comunicato della diocesi di Hong Kong – mons. Li incontrerà il vescovo della diocesi di Hong Kong e diversi uffici diocesani per “favorire gli scambi e le interazioni tra le due diocesi”. Secondo quanto riporta il settimanale diocesano Sunday Examiner, il vescovo di Pechino ha partecipato ieri ai vespri nella cappella della curia diocesana, per iniziare questa “visita”. Il cardinale Stephen Chow, SJ, il vescovo ausiliare mons. Joseph Ha, e altri membri della curia hanno accolto il vescovo Li e la delegazione presso il Centro diocesano in Caine Road, Hong Kong. Nell’ufficio del cardinale, il vescovo Li e il cardinale Chow si sono scambiati dei doni per celebrare la storica visita. Il vescovo di Pechino ha donato al cardinale Chow un’immagine in vetro colorato del venerabile Matteo Ricci, mentre il cardinale ha donato al vescovo Li un’immagine dei Ss. Pietro e Paolo, delicatamente dipinti su un pannello di legno bianco per creare un effetto in rilievo tridimensionale. La visita è definita “reciproca” perché sempre quest’anno, dal 17 al 21 aprile, su invito del vescovo di Pechino, il card. Stephen Chow, assieme al vescovo ausiliare Joseph Ha, OFM e al vicario generale padre Peter Choy, si erano recati nella diocesi di Pechino per una visita di cinque giorni”. “Questa visita – dichiarava il card. Chow in un comunicato – sottolinea la missione della diocesi di Hong Kong di essere una Chiesa ponte e promuovere scambi e interazioni tra le due parti. L’invito è stato ricevuto lo scorso anno dalla diocesi di Pechino ed è stato accolto in spirito di fratellanza nel Signore verso la fine dello scorso anno”. Il Settimanale ricorda che il 4 novembre scorso, dopo la messa di ringraziamento per celebrare la sua elevazione al cardinalato, il cardinale Chow ha espresso la speranza che la visita di cinque giorni del vescovo Li porti a “una comprensione più profonda e a maggiori legami umani”. Mons. Li visiterà diversi dipartimenti della diocesi, organizzazioni educative, nonché il Seminario dello “Spirito Santo”.