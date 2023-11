Giovani: Don Bosco, il 24 novembre a Roma l’incontro “L’educazione come unica azione valida per garantire un futuro ai giovani”

È in programma per il 24 novembre a Roma, alle ore 9,30 nel Borgo Ragazzi don Bosco del quartiere del Quarticciolo, l’incontro “Ladri di futuro. I giovani e le opportunità mancate. L’educazione come unica azione valida per garantire un futuro ai giovani”. Interverranno all’appuntamento Civita di Russo, vicecapo di gabinetto della Regione Lazio, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Mauro Caliste, presidente del V municipio di Roma, Beatrice Fazi, attrice che leggerà ed interpreterà la storia di un ragazzo, oltre che ragazzi e benefattori. L’attenzione all’educazione dei giovani, le iniziative per abbattere il tasso di abbandono scolastico che in Italia supera del 3,6% la media europea, l’attenzione al crescente tasso di criminalità giovanile, queste le tematiche al centro dell’attenzione del Borgo Ragazzi don Bosco che, nel quartiere del Quarticciolo di Roma, sperimenta da vicino, testimoniato anche dalle notizie di cronaca degli ultimi mesi. “In questa occasione, il Borgo Ragazzi don Bosco, vuole ribadire con forza che l’educazione è l’unica azione pacifica, per quanto lenta, che oggi abbiamo a disposizione per avviare i giovani a una buona e responsabile vita adulta, per offrire loro la possibilità di costruire il proprio futuro e per combattere povertà, emarginazione e sfruttamento”. Questo quanto si legge nel comunicato dove si sottolinea l’importanza di attivare un lavoro di rete, un percorso di coprogettazione con le istituzioni, una collaborazione con aziende e benefattori per sostenere azioni di intervento mirate e per inserire i giovani esclusi nel mondo del lavoro, diventando in questo modo uno degli interlocutori privilegiati dei giovani.