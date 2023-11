Diocesi: Perugia, nuovo ciclo di incontri del Servizio per l’Animazione Biblica

Inizierà venerdì 17 novembre (ore 19), a Perugia, il nuovo ciclo di incontri 2023-2024 del Sab, il Servizio per l’Animazione Biblica dell’Arcidiocesi perugino-pievese, dal titolo “Dalla Schiavitù alla Libertà”, di lettura della Bibbia incentrato sul libro dell’Esodo, con la lectio magistrale di Massimo Cacciari sul tema: “L’Esodo, la Torah e la Legge”. “Si tratta del primo di diversi incontri – annuncia padre Giulio Michelini, coordinatore del Sab – che aiuteranno a scoprire il significato sempre attuale di un testo fondamentale per l’ebraismo e il cristianesimo”. Il ciclo sul libro dell’Esodo offre una serie di interessanti appuntamenti-dialoghi con diversi esperti e studiosi, tra dicembre 2023 ed aprile 2024, presso il Convento francescano di Monteripido a Perugia (programma su www.lapartebuona.it). Il ciclo si concluderà con un pellegrinaggio-viaggio di studio in Egitto, dal 24 al 31 maggio 2024, per conoscere i luoghi dell’Esodo.