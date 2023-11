Giornata mondiale poveri: Caritas Rossano, veglia di preghiera e diversi momenti di condivisione del pranzo della cena

La Caritas di Rossano, diretta da don Claudio Cipolla, promuove per la Giornata mondiale dei poveri alcune iniziative. Il primo appuntamento è la veglia di preghiera diocesana in programma per giovedì 16 novembre alle 19 nella concattedrale San Michele Arcangelo in Cariati.

Previsti anche alcuni momenti di fraternità con i poveri: domenica 19 novembre la Caritas condividerà il pranzo con i migranti nella tendopoli di Schiavonea; sabato 2 dicembre, alle 20, in episcopio l’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, accoglierà alcuni poveri del territorio per condividere con loro la cena. Gli operatori della Caritas diocesana, inoltre, incontreranno gli ospiti di alcune mense della diocesi per condividere la cena e per un momento di dialogo e confronto: lunedì 4 dicembre mensa in Sant’Antonio in Corigliano; martedì 5 dicembre mensa al Buon Samaritano di Mirto Crosia; mercoledì 6 dicembre mensa in Santa Maria ad Nives in Schiavonea.