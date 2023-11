Salute: Cure2Children lancia da Firenze l’assistenza pediatrica in Camerun. Un video di sostegno di Leonardo Pieraccioni

Manuella-Christiane era affetta da anemia falciforme. Nel 2021, a 19 mesi, la piccola camerunense fu operata in Armenia grazie a un accordo tra Cure2Children e il Centro di ematologia intitolato Yeloyan a Yerevan: il trapianto di midollo le ha salvato la vita e oggi Manuella-Christiane è una bimba vivace e sorridente. La sua storia ha spinto la Fondazione Cure2Children, che dal 2007 promuove la cura dei bambini affetti da malattie oncologiche direttamente nel loro Paese, a lanciare un nuova sfida: lo sviluppo e dell’assistenza oncoematologica pediatrica in Camerun.

Il progetto è stato presentato a Firenze. All’evento, presentato da Nicola Mondaini, ambasciatore Cure2Children, ha partecipato anche Gianmaria Vassallo, testimonial di Cure2Children. “Nell’Africa subsahariana – spiega Cristina Cianchi, presidente di Cure2Children – vivono milioni di bambini, la gran parte dei quali non ha accesso a cure mediche adeguate, soprattutto per le malattie oncoematologiche”. Il progetto “si propone di rafforzare l’assistenza di bambini con cancro e malattie gravi del sangue in Camerun, a partire dall’anemia falciforme, malattia non-trasmissibile, molto dolorosa, potenzialmente mortale, che compromette gravemente l’aspettativa e qualità di vita nella maggioranza dei bambini affetti: nell’Africa subsahariana si registrano migliaia e migliaia di casi”. “Interventi terapeutici relativamente semplici ed economici – spiega Cianchi – possono cambiare sostanzialmente il decorso della malattia”. Uno è la terapia con idrossiurea che può essere somministrata a bambini in sicurezza direttamente in regioni subsahariane. Un altro intervento consiste nel migliorare l’accesso a trasfusioni sicure di globuli rossi concentrati”.

Durante la serata è stato proiettato un video di Leonardo Pieraccioni che ha portato un momento di ironia. L’attore e regista ha manifestato la sua vicinanza all’associazione: “Lo so che questi video nella confusione della serata non li guarda nessuno e state pensando quando si inizia a mangiare o quando arriva il cotechino – ha detto ironicamente-. Ma essere qui stasera è qualcosa di grande. Cure2Children è una fondazione che conosco da più di 12 anni e quando si fa qualcosa per i bambini è qualcosa di stra ben fatto”.