Energia: Comitato per una Civiltà dell’Amore, un webinar sulla conversione delle armi nucleari in sviluppo

Il Comitato per una Civiltà dell’Amore, in collaborazione con l’Associazione italiana nucleare (Ain), organizza il seminario in webinar per far conoscere anche in Italia che i reattori nucleari sono l’unico strumento al mondo che è in grado di distruggere e convertire gli armamenti atomici in energia di pace e sviluppo. L’appuntamento è per domani, martedì 14 novembre, alle 16.30.

Interverranno, insieme agli esperti e agli imprenditori, Stefano Monti, presidente dell’associazione che raccoglie le organizzazioni italiane interessate allo sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia e delle tecnologie nucleari in armonia con il trattato Euratom, e Giuseppe Rotunno di Civilta dell’Amore, che dal primo avvio di disarmo di Regan-Gorbačëv promuove la conversione di migliaia di atomiche in energia di pace. Le relazioni spiegheranno come avviene e come “mettere a profitto” la conversione nucleare. La parola passerà ad Angelo Antonio Papa su “combustibile: uranio dal disarmo ai reattori nucleari”, Francesco Lombardi su “valore e significato degli armamenti nucleari”; Massimo Sepielli su “conversione degli arsenali nucleari”; Agostino Mathis sulle “ricadute tecnologiche della conversione nucleare: il ciclo chiuso del nucleare”; Raffaele Di Sapia sulla “situazione dei trattati di disarmo nucleare”.