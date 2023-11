Diocesi: Ales-Terralba, ripartono a San Gavino le attività dell’Istituto di Scienze religiose. Quest’anno il tema sarà “Conversione e perdono”

“Conversione e perdono”. Questo il tema scelto per il nuovo anno di attività dell’Istituto di Scienze religiose “Mons. G, M. Pilo” della diocesi di Ales-Terralba. In programma percorsi di accompagnamento per operatori pastorali, lettori, curiosi, simpatizzanti del Cristianesimo.

Gli appuntamenti si terranno ogni mercoledì, da metà novembre a metà dicembre, dalle 17 alle 20, a San Gavino Monreale. Previsti incontri sul Libro di Giona, con don Marco Statzu, e su aspetti scelti di alcuni temi di sacramentaria, Penitenza e Unzione, con don Andrea Martis.

“Crediamo – ha spiegato don Emmanuele Deidda – nel valore della formazione permanente per sacerdoti, religiosi e religiose e laici, e questa proposta può essere un valido contributo per tutti gli operatori pastorali, non tanto sul cosa o come si devono fare le cose, ma appunto sul ‘chi siamo’ e chi siamo chiamati ad essere, su quale sia il nostro posto al mondo e dunque la nostra vocazione di battezzati”.