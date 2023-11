Lavoro: Roma, domani il Career Day dell’Università Lumsa con 40 aziende 

(foto Università Lumsa)

È in programma per mercoledì 15 novembre a Roma, in via di Porta Castello 44, la VI edizione del Career Day dell’Università Lumsa che, attraverso il confronto con manager e professionisti di 40 aziende, vuole offrire un’opportunità per allargare le proprie possibilità a studenti e laureati di tutti gli atenei. Il programma della giornata prevede alle ore 10 i saluti del rettore Francesco Bonini, seguiti dall’intervento di Francesco Egini, consigliere di amministrazione di Umana, che approfondirà tematiche legate al mondo del lavoro. Il Career Day Lumsa prevede l’utilizzo di una piattaforma digitale che ha consentito di visitare, già dalla settimana prima dell’evento, lo stand virtuale di ciascuna azienda e di candidarsi per le oltre 70 offerte di lavoro e di tirocinio pubblicate. Al momento della registrazione ciascun utente ha ottenuto un QR Code da presentare all’ingresso. Il codice permetterà ai referenti aziendali di scaricare in tempo reale il profilo caricato dal candidato. In questo modo le aziende, gli enti e le organizzazioni avranno traccia di tutti gli utenti che si sono presentati al desk e potranno ricontattarli anche nei giorni successivi al Career Day. All’iniziativa parteciperanno: Umana; Ice Data Services; Adalot; Agenzia delle dogane e dei monopoli; Aim group international; Bdo; Best engage agenzia per il lavoro; Bluserena Spa; Camera dei deputati; Comin & Partners; Crowe Bompani Spa; Data stampa; Deloitte; Dentsu Italia; Does Matter; Endemol shine Italy Spa; Eurogroup consulting; Ey; Findus; Gruppo Bcc Iccrea; Gruppo Gedi; Hilton; Iesed; Kpmg; Lumsa alumni network; Lumsa human academy – Fondazione Luigia Tincani; Lumsa master school; Ministero dell’economia e delle inanze; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Mondo convenienza; Next4; Open gate Italia; Piemme Spa; Prestige Legal & Advisory; PwC; Renault group; Rinascente; Rsm legal Italia; Save The Children Italia; Sella; Sistemi & automazione spa; Studio legale Parenti; Synergie.