Medio Oriente: Lumsa, il card. Pizzaballa e mons. Gaid al seminario sull’amicizia e la pace

Il patriarca di Gerusalemme dei Latini, card. Pierbattista Pizzaballa, e mons. Yoannis Lahzi Gaid, presidente dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus e della Fondazione per la Fratellanza Umana egiziana, già segretario personale di Papa Francesco, parteciperanno all’iniziativa “L’amicizia come via per costruire la pace della famiglia umana”, in programma il 16 novembre alle 10 all’Università Lumsa.

“L’amicizia come via per costruire la pace della famiglia umana” fa parte di un ciclo di seminari, dal titolo “Costruire la Pace”, animati e organizzati dai docenti e teologi Giovanni Emidio Palaia e Stefania De Vito. Lo scopo dei seminari – realizzati dall’Università LUMSA e da RUniPace in collaborazione con Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) e con L’Opera nazionale per la città dei Ragazzi (Percorsi di cittadinanza) – è quello di riflettere sul significato costitutivo della pace, vero patrimonio dell’umanità. Per tale motivo, si è scelto che i seminari siano strutturati in forma interdisciplinare, coinvolgendo la Teologia e le altre discipline del mondo laico e richiedendo che queste adottino un approccio dialogico. In questo incontro, il tema dell’amicizia sarà sviluppato sia da un punto di vista filosofico-teologico-morale, sia linguistico. Parteciperanno i docenti Giovanni Emidio Palaia (teologo, Università Lumsa) ed Edoardo Bellafiore (insegnamento di Linguistica e Galateo digitale, Università Lumsa), il card. Pierbattista Pizzaballa (patriarca di Gerusalemme dei Latini) e mons. Yoannis Lahzi Gaid, presidente dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus e della Fondazione per la Fratellanza Umana egiziana, organismi che operano a supporto di progetti caritativi e di volontariato nello spirito del documento di Abu Dhabi sulla Fratellanza umana, sottoscritto il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib per diffondere una cultura di fraternità e convivenza.