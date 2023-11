Giornata mondiale poveri: Amalfi, giovedì nelle parrocchie adorazione eucaristica, sabato veglia di preghiera a Cava, domenica mons. Soricelli presiede messa a Vietri

(Foto: diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni)

Con una serie di celebrazioni la Caritas diocesana di Amalfi-Cava de’ Tirreni vivrà la VII Giornata mondiale dei poveri. Giovedì 16 novembre ogni comunità parrocchiale della diocesi si fermerà in preghiera dinanzi all’Eucarestia per mettere i propri occhi nel cuore di Dio per non stancarsi mai di incontrarlo negli ultimi e negli scartati. Il 18 novembre una veglia di preghiera presso la parrocchia di S. Maria del Rovo a Cava vedrà riuniti tutti gli operatori della carità per rinvigorire il proprio impegno a servizio delle povertà del territorio. “Domenica 19 novembre, nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista a Vietri sul Mare, l’arcivescovo Orazio Soricelli presiederà una concelebrazione eucaristica con la partecipazione delle Associazione di Volontariato e del Terzo Settore, affinché la Parola e il Pane divengano sostegno ad accogliere le provocazioni e le sfide che gli ultimi pongono alle comunità cristiane”, si legge in una nota della diocesi.