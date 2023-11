Salute: Valle d’Aosta, si è costituito il Forum sociosanitario cattolico presieduto da suor Maria Claudia Alberti

In Valle d’Aosta è operativo il Forum sociosanitario cattolico presieduto da suor Maria Claudia Alberti delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. “Promuovere la salute integrale della comunità e del singolo individuo, tutelare la vita, contrastare le diseguaglianze nella cura della salute pubblica sono gli scopi principali del neo costituito Forum delle associazioni sociosanitarie cattoliche della Valle d’Aosta”, si legge in una nota. Il direttivo del nuovo organismo è composto, oltreché dalla presidente, dai referenti delle diverse associazioni: vicepresidente è don Isidoro Mercuri Giovinazzo, referente di Aipas (Associazione italiana pastorale sanitaria); segretaria è Camilla Chenal, referente della Cosp (Cappellania ospedaliera); tesoriera è Francesca Bezzi, referente dell’Ucfi (Unione cattolica farmacisti italiani); consiglieri sono Giovanni Donati (Amci-Associazione Medici cattolici italiani), Fabio Persico (Mpv-Movimento per la vita), diacono Domenico D’Imperio (Oftal-Opera Federativa trasporto ammalati a Lourdes), Elviro Savioz (Cvs-Centro Volontari della sofferenza), Paola Meneghini (Acos-Associazione cattolica operatori sanitari), Gilda Linty (Gint Envers-Gruppo interparrocchiale dell’Envers).

A settembre 2022, ricorda la nota, “durante i lavori del congresso di neurologia svoltosi a San Vitaliano (Napoli), Antonio Falcone, chirurgo vascolare specializzato in cardiologia, in qualità di responsabile della rete nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, per mandato del residente nazionale, Aldo Bova, presentò i principi cardine del Forum stesso, suggerendo la costituzione di un Forum in ogni regione d’Italia e l’ampliamento di una rete territoriale, che rendesse le associazioni sociosanitarie italiane più unite e incisive in tutto il territorio nazionale”.

“Come direttore dell’Ufficio di Pastorale della salute della diocesi di Aosta – spiega don Isidoro Mercuri Giovinazzo – cogliendo questa istanza, ne parlai a più riprese in occasione di riunioni e momenti di formazione diocesani ai rappresentanti delle molteplici Associazioni sociosanitarie valdostane. Si maturò, pertanto, l’idea di realizzare un Forum anche per la Valle d’Aosta”.