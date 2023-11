Economia: Università Cattolica, nel campus di Brescia partirà nell’anno accademico 2024-2025 il corso di laurea in “Business and Finance”

Sarà la prima laurea triennale in lingua inglese di area economica e finanziaria a rispondere in modo mirato alle esigenze del distretto imprenditoriale bresciano: un tessuto di piccole e medie imprese fortemente coinvolte nel processo di internazionalizzazione e di digitalizzazione. Il corso di laurea in “Business and Finance” partirà nell’anno accademico 2024-2025 nel campus bresciano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per iniziativa delle facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative e di Economia e Giurisprudenza, rispettivamente delle sedi di Milano e di Piacenza.

“Una laurea innovativa, ideata a partire da uno studio delle esigenze formative del territorio, unica rispetto all’offerta dell’Ateneo e del bacino di riferimento”, spiega Elena Beccalli, preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Il dialogo con il mondo imprenditoriale bresciano si tradurrà anche nell’”accompagnamento delle aziende nei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale, attraverso insegnamenti come Banking and Finance for SMEs o Private Banking”.

Il nuovo corso sarà “interdisciplinare e di elevata qualità nei contenuti e nelle attività extra-curriculari proposte agli studenti per un efficace inserimento nel mondo del lavoro, basato su un forte interscambio con gli stakeholder aziendali e istituzionali”. Infatti, l’obiettivo della laurea, “costruita in modo sartoriale per Brescia”, fa notare Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, è “creare una master class di non più di 60 studenti, seguiti e selezionati in modo personalizzato dai nostri docenti, ascoltando i loro sogni e i loro dubbi, le loro aspettative e i loro talenti”. Tra i caratteri distintivi della nuova laurea, l’erogazione in lingua inglese in modo da consentire la partecipazione di un buon numero di studenti internazionali, sfruttando le capacità attrattive del territorio bresciano. L’ambizione, conclude Beccalli, è “formare una figura professionale altamente qualificata da inserire sia in ambito bancario e finanziario sia nel mondo delle imprese, valorizzando una forte proiezione internazionale”.

Di particolare rilievo sarà l’attivazione per questo corso di laurea triennale di un programma dual degree con un ateneo britannico, al fine di consentire il conseguimento di due titoli di studio nel corso del triennio. La stretta collaborazione con il tessuto imprenditoriale finanziario locale e nazionale consentirà, inoltre, di offrire agli studenti opportunità di arricchimento del percorso di studi con iniziative in azienda, dal Progetto talenti allo Stage day.

Per consentire agli iscritti di apprezzare il carattere applicato della didattica sarà offerta agli studenti del quinto anno delle scuole superiori la possibilità di partecipare al Business game, in programma il 15 dicembre, nella sede di via Garzetta 48. I partecipanti – iscritti all’ultimo anno della scuola superiore e in possesso di una media aritmetica ≥ 7,5 al termine del penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado – possono iscriversi alla prima modalità di ammissione al corso di laurea in Business and Finance e riservare il posto senza sostenere il colloquio di ammissione.

I posti del corso di laurea triennale in Business and Finance saranno assegnati attraverso quattro modalità: la prima avverrà con colloquio di ammissione e sarà riservata agli iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con media dei voti del penultimo anno di scuola secondaria di secondo grado ≥ 7,5/10, mentre le successive modalità prevederanno la partecipazione a delle graduatorie di merito, stilate con parametri diversi a seconda del periodo.

Le iscrizioni per partecipare alla prima modalità saranno attive a partire dal 16 novembre 2023 e in tale data saranno disponibili sul sito le procedure di ammissione.