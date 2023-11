Diocesi: Lucca, sabato veglia di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi

Sabato 18 novembre, in occasione della terza Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, la diocesi di Lucca ha organizzato una veglia di preghiera che avrà per tema lo stesso della Giornata “La bellezza ferita. Curerò la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe” (Ger. 30,17). A presiedere la veglia l’arcivescovo Paolo Giulietti, nella chiesa di San Vito. L’iniziativa vuole coinvolgere tutta la comunità cristiana nella preghiera, pertanto anche nelle comunità parrocchiali si pregherà per le vittime e i sopravvissuti. Questa giornata anche nella Diocesi di Lucca di fatto accompagna e sostiene l’operato del ‘Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili’, volto a formare e informare, in ottica preventiva, tutti gli operatori pastorali, laici e presbiteri. Inoltre, come nelle altre Diocesi d’Italia, anche a Lucca è attivo un centro d’ascolto con una operatrice che risponde tutti i giorni, dalle 8 alle 20, al cellulare 3755729495. A questo numero è possibile rivolgersi per fugare dubbi o porre domande, per un confronto, per un appuntamento, ma anche per eventuali segnalazioni. Sul sito internet della Diocesi ben in evidenza dal 2019 vi è uno spazio che spiega funzione e operatività di tale servizio. Link: https://www.diocesilucca.it/blog/tutela-minori-e-persone-vulnerabili/