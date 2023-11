Paesi Bassi: serie tv belga su abusi sessuali trasmessa in Olanda. Vescovi, “vogliamo offrire alle vittime riconoscimento, risarcimento e assistenza”

Ha superato i confini del Belgio e dal 12 novembre è trasmessa nei Paesi Bassi su Npo Start e sul canale di ispirazione cristiana Kro-Ncrv la serie documentale belga intitolata “Dimenticati da Dio”. In quattro puntate vengono raccontate una ventina storie di persone che da bambini hanno subito abusi da parte di preti cattolici. Il programma era andato in onda a settembre sulla televisione belga. Una puntata della rubrica “Crocevia” su Kro-Ncrv è stata dedicata al tema e sul sito dei vescovi olandesi è apparso un avviso: “Se ti trovi o sei stato confrontato con comportamenti inappropriati all’interno della Chiesa cattolica e desideri parlarne con qualcuno dopo la trasmissione, contatta il centro di segnalazione”. “Il documentario sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica in Belgio ha provocato forti reazioni anche tra le vittime di abusi sessuali da parte di dipendenti della Chiesa cattolica nei Paesi Bassi”, scrivono i vescovi e i superiori maggiori olandesi. “Lo troviamo molto comprensibile dal momento che l’abuso sessuale lascia ferite profonde e traumi psicologici con cui le persone possono lottare per tutta la vita”, continua la nota che spiega che le denunce possono essere presentate anche se l’autore è deceduto o i fatti prescritti. Scrivono ancora i responsabili cattolici: “Vogliamo offrire alle vittime di abusi sessuali riconoscimento, risarcimento e assistenza. Ci rendiamo conto che non possiamo eliminare la sofferenza causata dagli abusi sessuali. Tuttavia, abbiamo sperimentato negli anni che il riconoscimento degli abusi è la cosa più importante per le vittime”.