Ambiente: A Terni e Rieti la prima edizione del Festival Art for Earth dedicato alla sostenibilità ambientale

Si terrà tra Terni e Rieti, da venerdì 17 a domenica 19 novembre (Terni) e successivamente da venerdì 24 a domenica 26 novembre (Rieti), la prima edizione del Festival Art for Earth, Afe Festival, realizzata da Jobel, ente di produzione artistica ispirata ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, con il sostegno del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con partner territoriali e nazionali e con il patrocinio delle due diocesi. “L’idea del Festival – si legge in un comunicato degli organizzatori – nasce come risposta ad un bisogno di rafforzare l’informazione, la sensibilizzazione e l’impegno all’azione sui temi della sostenibilità ambientale, e si svolgerà nelle città di Terni e Rieti, collegate simbolicamente dall’elemento dell’acqua, rappresentato dal fiume Velino che si getta nel Nera generando la Cascata delle Marmore”. “Le conferenze, gli spettacoli, le attività e le performance in programma – spiegano gli organizzatori – sono tutte legate dal concetto a doppia direzione: dal locale al globale e dal globale al locale. Un altro filo tematico è quello della valorizzazione degli artisti locali, dai più giovani ai più affermati. Il programma prevede conferenze di approfondimento sui temi legati alla sostenibilità ambientale, spettacoli teatrali e performances dislocate nel centro delle due città per far risaltare la bellezza del paesaggio architettonico. Da questa prima edizione del Festival Art for Earth nascerà anche un portale web, il portale Afe: “La piattaforma Art for Earth sarà infatti uno spazio digitale attivo tutto l’anno, dedicato alla raccolta e fruizione di esperienze, processi, azioni nell’ambito della comunicazione della cultura della sostenibilità, con particolare attenzione alle

esperienze artistiche divulgative sui temi della sostenibilità. La piattaforma sarà anche un database a fruizione di enti pubblici, istituti scolastici, Università e imprese, per la ricerca di professionalità creative esperte nella comunicazione della sostenibilità attraverso i linguaggi artistici, incentivando così lo

scambio di buone pratiche in tema di comunicazione della sostenibilità a livello europeo”. (Info su www.afefestival.it)