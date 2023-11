Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto sabato scorso don Alois Innerhofer. I funerali si terranno il 17 novembre a Verano

La diocesi di Bolzano-Bressanone oggi informa che all’età di 84 anni si è spento sabato scorso (11 novembre) don Alois Innerhofer. Fu tra l’altro per sei anni segretario del vescovo Gargitter, in seguito professore a Bressanone e parroco a Tiso.

Alois Innerhofer era nato il 13 gennaio 1939 a Verano. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1963, dopo l’ordinazione sacerdotale è stato per un anno cooperatore a Santa Cristina in val Gerdana. Dal 1964 al 1969 ha studiato a Milano, in seguito è stato per sei anni segretario privato del vescovo Joseph Gargitter. Dal 1975 al 1979 ha insegnato al seminario minore Johanneum di Tirolo. Dal 1979 al 1983 don Innerhofer è stato responsabile dell’Ufficio amministrativo diocesano e nel 1983 è diventato parroco a Tiso, incarico svolto per nove anni. Dal 1991 al 2004 ha ricoperto l’incarico di professore a Bressanone. Nel 2004 don Innerhofer è stato esonerato dal servizio e ha trascorso gli ultimi anni allo Jesuheim di Cornaiano. La messa di commiato si svolgerà venerdì 17 novembre alle 14.30 a Verano.