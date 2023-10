Vajont: Valastro (Cri), “immane disatro che vide i nostri volontari prestare subito soccorso”

“Oggi ricorre il 60° anniversario del disastro del Vajont in cui persero la vita oltre 1.900 persone tra cui molti minori di età inferiore ai 15 anni. Una immane tragedia che colpì le comunità di Longarone e di altri centri di quella valle. Le infermiere volontarie della Croce rossa furono le prime a prestare soccorso, aiutando i sopravvissuti in quei momenti così drammatici”. Lo dichiara il presidente della Croce rossa, Rosario Valastro, nel 60° anniversario del disastro del Vajont. “Domenica 15 ottobre – aggiunge – sarò a Longarone per una cerimonia in cui verrà conferita la cittadinanza onoraria alla Croce rossa italiana da parte del Consiglio comunale della città. Un’onorificenza di cui siamo molto orgogliosi che testimonia i valori che da sempre animano lo spirito dei nostri volontari nei momenti del bisogno più estremo”.