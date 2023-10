Diocesi: Senigallia, l’esposizione “Omaggio a Perugino – Misericordiae Vultus” apre gratuitamente anche alle scuole

(foto diocesi Senigallia)

Prosegue nella Pinacoteca diocesana di Senigallia l’esposizione “Omaggio a Perugino – Misericordiae Vultus”, in programma per il quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci, maestro del Rinascimento. Vista la concomitanza con l’inizio delle scuole, l’evento apre le porte alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio diocesano, invitate attraverso una lettera inviata ai dirigenti scolastici. L’offerta propone di partecipare, in maniera totalmente gratuita, a due tipologie di esperienze legate ad “Omaggio a Perugino”. La prima, gestita da Andrea Ippoliti, è un laboratorio didattico incentrato su un viaggio che parte dalla bottega dell’artista rinascimentale, vedendo e toccando le materie prime occorrenti per eseguire l’opera, per poi ritrovarsi davanti la Pala analizzandone gli aspetti simbolici. L’altra è una visita guidata con la storica dell’arte Lorenza Zampa. I laboratori didattici avverranno secondo un calendario specifico concordato con le scuole. “Omaggio a Perugino” sino al 5 novembre 2023 è aperta a tutto il pubblico dal giovedì alla domenica e festivi, con orario 9-12/16-19 ad ingresso gratuito. Info: Pinacoteca Diocesana di Senigallia 071.7920709 – omaggioaperugino@diocesisenigallia.it