Diocesi: Brescia, nel pomeriggio inaugurazione della mostra “Maria Crocifissa di Rosa. Vita e opere tra le carte” e concerto del “Coro di Voci Bianche”

Proseguono a Brescia gli eventi del Progetto diocesano integrato “Donne sante & sante donne. Il prendersi cura di una società che cambia”, iniziato lo scorso maggio a Brescia e a Bergamo. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 ottobre, alle 15.30 presso la Biblioteca diocesana, è in programma l’inaugurazione della mostra libraria “Maria Crocifissa di Rosa. Vita e opere tra le carte”. Dopo i saluti di mons. Giovanni Palamini, vicario episcopale per la Vita consacrata, e l’introduzione di don Alberto Donini, direttore della Biblioteca diocesana “Luciano Monari”, la presentazione dell’esposizione a cura di Eleonora Silvestri, bibliotecaria e curatrice della mostra. Sarò anche l’occasione per la chiusura e restituzione sul Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) compiuto dagli studenti Liceo classico Arnaldo in Biblioteca diocesana, Archivio diocesano e presso le Suore operaie di Botticino sul Progetto medesimo.

A seguire il concerto del “Coro di Voci Bianche” della Scuola di Musica diocesana Santa Cecilia di Brescia diretto dal direttore della Scuola, il maestro don Roberto Soldati.

La mostra di approfondimento sulla vita della santa, la spiritualità e la fondazione delle Ancelle, con pubblicazioni antiche e moderne, sarà visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca diocesana da oggi al prossimo 20 ottobre.