Nuovi Orizzonti: dal 14 al 22 ottobre 400 giovani missionari a Roma in ascolto delle persone in difficoltà

Dal 14 al 22 ottobre a Roma, l’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti sarà impegnata nella missione di strada “Vivi per qualcosa di grande”, che vedrà oltre 400 giovani appartenenti anche ad altre 9 diverse associazioni e comunità, incontrare e mettersi in ascoltato di persone che vivono in situazioni di grave disagio, dipendenza, emarginazione, abbandono. Tra partecipanti anche giovani provenienti da diverse esperienze di vita difficili e da vari movimenti. La missione nel cuore della diocesi di Roma ha il sostegno di Papa Francesco, che saluterà i missionari durante l’Angelus di domenica 15 ottobre, del card. Angelo De Donatis, del vicegerente della diocesi di Roma mons. Baldo Reina, che presiederà la messa di mandato sempre il 15 ottobre, e del pro-prefetto del dicastero per l’evangelizzazione mons. Rino Fisichella, che incontrerà i giovani durante la settimana. Il punto di ritrovo dell’iniziativa è la parrocchia di San Giuseppe Cottolengo, che si trova nella zona Valle Aurelia di Roma, da qui i giovani missionari partiranno per le attività che comprendono momenti di condivisione, formazione e preparazione per essere presenti nei luoghi più disagiati di Roma. Prima di recarsi nelle strade, nelle piazze, nelle carceri, negli ospedali, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di aggregazione giovanile della città per portare un messaggio di speranza, rinascita, solidarietà, riceveranno una formazione specifica ed approfondita. Gli obiettivi principali della missione includono: l’ascolto dei giovani, la sensibilizzazione contro le dipendenze di ogni genere, la proposta e il potenziamento delle iniziative di aggregazione giovanile e progetti a supporto di chi è in difficoltà.