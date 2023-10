Diocesi: Ac Gorizia, nel Palazzo del Consiglio regionale la mostra “Tra memoria e profezia. Cento anni di presenza”

(Foto: Azione cattolica diocesana di Gorizia)

Sarà visitabile fino al prossimo 26 ottobre, al secondo piano del Consiglio regionale al secondo piano del palazzo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, la mostra “Ac Cento tra memoria e profezia. Cento anni di presenza nell’arcidiocesi di Gorizia”. L’esposizione, che con 21 pannelli racconta la storia dell’Azione cattolica dal 1922 al 2022, è stata inaugurata lo scorso 26 settembre.

Il lavoro del comitato del centenario – si legge in una nota diffusa dall’Ac diocesana di Gorizia nel fine settimana – è stato introdotto da Barbara Spanedda, responsabile dell’archivio storico dell’associazione. In seguito Paolo Cappelli, presidente dell’associazione, ha ricordato l’importante lavoro che adesso l’Ac sta portando a termine, cioè la catalogazione dei 5 faldoni dedicati ai Comitati Civici, attivi in diocesi dal 1948 al 1966. Il consigliere Diego Moretti ha poi sottolineato l’importanza dell’Ac di Gorizia in un territorio di confine, in cui l’Azione cattolica ha avuto un ruolo fondamentale anche dal punto di vista civile. Al termine il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha consegnato il sigillo del Consiglio al presidente Cappelli, affermando che “la storia non può passare di moda e chi riveste un ruolo istituzionale ha il dovere di valorizzare realtà come quella goriziana presentata oggi”. L’esposizione resterà visitabile dal pubblico dal lunedì al giovedì (9.30-12.30 e 14.30-17.30) e al venerdì (9.30-13.00), ad esclusione delle giornate dedicate alle sedute d’Aula.