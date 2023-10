Chiesa d’Inghilterra: una mostra di sette dipinti, sette poemi e sette brani musicali curata dal vescovo anglicano in pensione Graham Kings

“Ho tre figlie e le ho cresciute raccontando loro le storie delle donne della Bibbia. È da questa esperienza che nasce la mostra di sette dipinti, sette poemi e sette brani musicali, che ho curato insieme a mia moglie Alison, e che è stata benedetta dal Primate anglicano Justin Welby che conosco molto bene. Si tratta di sette dipinti che abbiamo commissionato alla pittrice bulgara ortodossa Silvia Dimitrova. Fino ad oggi ha completato Maria Maddalena, Lidia, Priscilla e Sara. Ci mancano Miriam, Ruth e Ester. I quadri vengono usati spesso nei ritiri della ‘Chiesa d’Inghilterra’ e sono stati esposti anche nella cripta della cattedrale di Canterbury, durante la Lambeth conference, lo scorso anno. È un tentativo di rendere le donne della Bibbia più visibili, nella vita della Chiesa, proprio come Papa Francesco sta facendo a Roma durante il Sinodo”. Così il vescovo anglicano in pensione Graham Kings, settant’anni, racconta il progetto al quale si è dedicato negli ultimi vent’anni della sua vita. “Sono stato pastore a Londra e poi, come vescovo, a Sherborne, nel sud d’Inghilterra e come missionario, per sette anni, in Kenya. Ho anche collaborato, come teologo, con il Primate anglicano Justin Welby. Oggi vivo a Cambridge dove ho fondato il centro ecumenico per il cristianesimo mondiale ‘Cambridge Centre for Christianity Worldwide’”, spiega ancora il vescovo Kings, “Penso che l’unicità di questo progetto siano le diverse dimensioni mediali e l’aspetto ecumenico. Ci sono i quadri stile icone, curati dalla pittrice bulgara ortodossa Silvia Dimitrova, le poesie scritte da me e dedicate ognuna a uno dei personaggi femminili, i brani musicali curati dal compositore Tristan Latchford, che sono stati presentati in concerti, e anche un film curato dalla “Fugue State Films”. (https://www.youtube.com/watch?v=rSAF8JDX4Io) I poemi dedicati ai personaggi femminili biblici sono raccolti nel mio volume “Nourishing connections”, “Rapporti che fanno vivere”, pubblicato dalla casa editrice “Canterbury Press” nel quale vi sono anche tre poesie che ho dedicato a San Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.