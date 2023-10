Sinodo: 346 i partecipanti alla quarta Congregazione generale. Grech, “alcuni positivi al Covid, ma nessun allarme”

(Foto Vatican Media/SIR)

Sono 346 i partecipanti alla quarta Congregazione generale, che si è aperta questa mattina in Aula Paolo VI. “Alcuni sono risultati positivi al Covid – ha reso noto il card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria del Sinodo – e per precauzione non parteciperanno ai lavori nei prossimi giorni”. Al Sinodo sulla sinodalità partecipano 464 membri, tra cardinali, vescovi, sacerdoti, laici e laiche, invitati, quindi la percentuale di assenti risulta cospicua. “Non c’è nessun allarme”, ha comunque tenuto a precisare Grech, esortando i presenti ad utilizzare le normali precauzioni, a cominciare dal lavarsi frequentemente le mani utilizzando gli appositi igienizzanti a disposizione su ognuno dei 35 tavoli di cui è disseminata l’Aula Paolo VI, pari al numero dei Circoli Minori. Altro consiglio del cardinale, quello di utilizzare le mascherine, “soprattutto per gli anziani e le persone più fragili”.