Laudate Deum: Assisi, oggi un incontro sull’esortazione apostolica al Sacro Convento

Si terrà oggi, lunedì 9 ottobre, alle 15.30, presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, l’incontro dal titolo “Laudate Deum di Papa Francesco. Leggiamola insieme”. L’appuntamento rappresenterà un’occasione di riflessione comunitaria su quello che Papa Francesco aveva definito inizialmente l’aggiornamento dell’enciclica Laudato si’, ovvero l’esortazione apostolica Laudate Deum pubblicata lo scorso 4 ottobre. Contestualmente, l’incontro sarà utile anche per un bilancio del Tempo del Creato, conclusosi in concomitanza con la festa di San Francesco, patrono dei cultori dell’ecologia.

Presenteranno il testo magisteriale il vescovo di Gubbio e di Città di Castello, mons. Luciano Paolucci Bedini, e suor Roberta Vinerba, preside dell’Istituto superiore di scienze religiose di Assisi.

All’incontro saranno presenti il vescovo delle diocesi di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, e il responsabile italiano della formazione degli animatori del Movimento Laudato Si’ Antonio Caschetto. Sarà possibile seguire l’incontro in streaming sulla pagina Facebook San Francesco d’Assisi.