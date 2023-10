Sinodo: Gomes de Oliveira, “molte donne sono vittime di violenza, hanno bisogno della nostra presenza”

“Molte donne sono vittime di violenza nel focolare domestico e non hanno una rete di protezione cristiana che le accolga”. A denunciarlo, nella quarta Congregazione generale del Sinodo sulla sinodalità, in corso in Aula Paolo VI fino al 29 ottobre, è stata Sônia Gomes de Oliveira, del Consiglio nazionale dei laici del Brasile, intervenuta alla quarta Congregazione generale del Sinodo sulla sinodalità, in corso in Aula Paolo VI fino al 29 ottobre. “Specialmente in America Latina e nel Caraibi esistono pregiudizi contro le donne povere e nere, spesso vittime di schiavitù”, ha proseguito: “Hanno bisogno della nostra presenza profetica, di una Chiesa dove siamo tutti fratelli”. “In questo cammino sinodale ci siamo incontrati molte volte con coloro che sono scartati per il loro orientamento, che stanno nella Chiesa, nella catechesi, nei ministeri ma sono invisibili, sono vittime del razzismo e dei pregiudizi”, ha osservato Gomes. L’antidoto è essere “una Chiesa di speranza, una Chiesa profetica che entra nelle periferie dove la vita è minacciata, una Chiesa che condivide l’Eucaristia che alimenta il nostro spirito e ci fortifica con il pane che sfama l’uomo ogni giorno”.