Giornata missionaria mondiale: Acireale, l’11 ottobre si presenta la nuova pubblicazione del diario “Obrigado Senhor” di don Roberto Strano

La Chiesa, tradizionalmente, dedica il mese di ottobre alla Missione. Quest’anno la celebrazione della Giornata missionaria mondiale sarà domenica 22 ottobre, e avrà come tema “Cuori ardenti, piedi in cammino”. La diocesi di Acireale mette in atto diverse iniziative volte alla sensibilizzazione e alla preghiera per le missioni.

Sarà Valverde lo scenario della prima manifestazione organizzata dall’Ufficio Missionario della diocesi, guidato dal direttore don Orazio Sciacca: mercoledì 11 ottobre, alle 20.30, nella parrocchia santuario Maria Ss. di Valverde, si terrà la presentazione della nuova pubblicazione del diario “Obrigado Senhor” di don Roberto Strano, un testo, scritto in prima persona dallo stesso autore che racconta i giorni passati in Brasile. Viene ripresentato questo diario, o come piace chiamarlo all’ autore “Appunti”, a venti anni esatti dalla sua prima esperienza missionaria nella terra delle “favelas”, vissuta dal 24 novembre al 6 dicembre 2003 assieme al vescovo dell’epoca mons. Pio Vittorio Vigo e a Mad Nicolosi.

La prefazione è del card. Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, acese di nascita, che così scrive: “Quanto raccontato con minuzia di particolari in queste pagine, nei venti anni ha subito un grande cambiamento. Resta però immutabile il messaggio che si evince e di cui siamo grati al caro don Roberto per avercelo raccontato. Da queste esperienze il Signore aiuta a prendere coscienza della missione evangelizzatrice della Chiesa”. “Il ricordo della missione – dichiara l’autore – si trasforma in preghiera di gratitudine al Signore, Obrigado Senhor. Sono stato vicino alle necessità e alle sofferenze dei fratelli e soprattutto da loro stessi ho imparato ad amare Cristo nella semplicità e gratuità. L’impegno missionario di ogni fedele parte dall’ annuncio del Vangelo e dalla testimonianza di vita cristiana”. I proventi del libro andranno alle missioni visitate da don Strano in Brasile. Al termine della presentazione del libro, la sera stessa, si svolgerà uno spettacolo teatrale, realizzato dalla Gioventù Agostiniana di Valverde, dal titolo “In Cammino” dalla storia dei discepoli di Emmaus, in pieno spirito sinodale ed in sintonia con il tema della giornata missionaria.