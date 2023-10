Spagna: card. Cobo (Madrid) ai giovani, “la nostra Chiesa conta su di voi per cantare, ballare e annunciare Gesù Cristo”

Un incontro post Gmg di Lisbona per non perderne i frutti. Questo è stato uno dei grandi desideri del card. José Cobo, arcivescovo di Madrid, che si è realizzato sabato 7 ottobre con l’evento “Madrid Live Meeting”. All’appuntamento sono stati invitati a partecipare sia giovani che sono andati a Lisbona sia ragazzi che non sono riusciti a partecipare. “Ascoltare la chiamata del Signore, qualunque cosa sei, comunque ti vedi”, perché il Signore “vuole contare su di te”, le parole del porporato, durante la messa. La missione a cui il Signora ci chiama, però, non deve essere vissuta individualmente, ma “insieme”: “Si tratta di annunciare insieme e avere il profumo del Vangelo”. Il cardinale ha anche invitato i giovani di non dimenticarsi del Sinodo in corso in Vaticano. Nel momento di festa successivo alla celebrazione eucaristica, il card. Cobo ha affermato: “La Chiesa di Madrid conta su di voi per cantare, ballare e annunciare Gesù Cristo”.