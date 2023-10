Parlamento Ue: Bruxelles, domani gli eurodeputati discuteranno del dilagare della violenza in Israele e Palestina

Gli eurodeputati della commissione Affari esteri del Parlamento europeo discuteranno, domani a Bruxelles, martedì 10 ottobre, alle ore 10, “del violento attacco terroristico di sabato contro Israele e delle sue conseguenze per l’intera regione”. “I terroristi appartenenti al gruppo militante Hamas – così si legge in una nota dell’Eurocamera – hanno lanciato un attacco a sorpresa contro Israele dalla Striscia di Gaza sabato 7 ottobre, uccidendo centinaia di civili e soldati israeliani in tutte le città della parte meridionale del Paese e prendendo molti ostaggi. Oltre a reagire, Israele ha risposto con attacchi aerei su un’ampia gamma di obiettivi all’interno di Gaza, con vittime palestinesi finora che ammontano a centinaia”. Dopo un briefing da parte dei rappresentanti del Servizio europeo per l’azione esterna e della Commissione europea, i deputati discuteranno “delle ultime violenze sul campo e delle conseguenze che le rinnovate ostilità tra Israele e Hamas potrebbero avere per la stabilità dell’intera regione del Medio Oriente”.