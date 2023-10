Diocesi: Como, domani messa in memoria dell’apparizione della beata Vergine Maria in Gallivaggio e conferenza stampa su restauro santuario

In occasione della celebrazione della memoria dell’apparizione della beata Vergine Maria in Gallivaggio, domani, 10 ottobre, la diocesi di Como ha organizzato un programma per che prevede alle ore 6 la messa mattutina, alle ore 10,30 la messa solenne presieduta dal card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, alle ore 14,30 l’esposizione del Santissimo Sacramento per adorazione personale, alle ore 16,30 la benedizione eucaristica, alle ore 18 il rosario meditato, guidato dalla comunità parrocchiale di San Cassiano, alle ore 20,30 un momento di preghiera con i pellegrini di Gordona. Durante tutta la giornata, dalle ore 6 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19, diversi sacerdoti saranno presenti per le confessioni. Inoltre alle ore 11,30, al termine della messa presieduta dal card. Cantoni, nella sala parrocchiale di San Lorenzo, è in programma una conferenza stampa solo per i giornalisti e le autorità invitate, per tracciare il percorso fin qui fatto per il recupero ed il restauro del santuario di Gallivaggio, danneggiato da una frana il 29 maggio 2018.