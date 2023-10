Diocesi: Catania, oggi pomeriggio la presentazione del libro di Paolo Farina “Cento (e uno) caffè con Dante”

Sarà presentato a Catania oggi pomeriggio, alle ore 17.30, presso la chiesa Sant’Orsola in piazza Scammacca, il libro di Paolo Farina “Cento (e uno) caffè con Dante”, edito da EtEt edizioni. È un testo accolto con entusiasmo dal pubblico in tutta Italia e in Svizzera, con la partecipazione al Festival del Libro Possibile, vincendone il contest letterario, alla Festa del Libro, al Festival Libri nel Borgo.

Nasce da un appuntamento fisso con i lettori di “Odysseo. Navigatori della conoscenza”, magazine online di cui Farina è fondatore e direttore da un decennio a questa parte (www.odysseo.it).

Una rubrica, “Il caffè con Dante”, che aveva come scopo quella di farsi “ponte del ponte”, invogliando il benevolo lettore a riprendere in mano Dante, l’autentico “ponte” della lingua italiana, e la sua Divina Commedia.

Nella prefazione di Rino Caputo, già rettore della Facoltà di Lettere di Tor Vergata a Roma e direttore della rivista internazionale “Dante”, leggiamo: “Paolo Farina ha raccolto le ‘briciole’ e le ha distribuite a tutti, ha voluto condividere il testo dantesco ma, soprattutto, la modalità di porgere la sua proposta di lettura della Commedia nella nostra realtà contemporanea. Certo, Dante non avrebbe potuto immaginare di essere fruito nel tempo di un caffè! Eppure, ogni ‘briciola’, pur quantitativamente esigua, contiene sostanza e lievito”.

Paolo Farina, pur avendo tutti gli strumenti tecnici del letterato e possedendo un notevole bagaglio di cognizioni linguistiche e filologiche, mette in secondo piano tali questioni, per concentrare la sua e la nostra attenzione sulla bellezza infinita che, tra umano e divino, sgorga dalle pagine del poema.

“Se in Dante c’è un seme divino – afferma l’autore – quel seme deve essere visibile a tutti, credenti e non, da tutti intelletto, per tutti spiegato e da tutti gustato”. In occasione della presentazione, organizzata dall’arcidiocesi di Catania e dal Centro culturale San Paolo, interverranno l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, il poeta Lorenzo Rapisarda, la violoncellista Raffaella Suriano; modera Marco Pappalardo, docente di Lettere presso il Liceo classico Cutelli-Salanitro.