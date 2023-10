Attacco a Israele: RnS, “atto di ferocia inaudita”. Preghiera per la pace in Terra Santa

(Foto ANSA/SIR)

“Cordoglio e vicinanza spirituale” sono stati espressi allo Stato di Israele dalla Presidenza, Comitato Nazionale di Servizio e Consiglio Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) dopo l’attacco di Hamas di sabato 7 ottobre da Hamas. Come riferito dalle cronache, si legge in un comunicato del RnS, si tratta di “un atto di ferocia inaudita e senza precedenti che, tra le popolazioni di Israele e Palestina, ha provocato numerosi morti, feriti, ostaggi e dispersi, alimentando ancor di più l’odio nella amata Terra Santa che da sempre invoca la pace”. Una terra, ricorda la nota, “a cui il Movimento è particolarmente legato e in cui, da anni, viene promosso il tradizionale Pellegrinaggio nazionale come gesto di fede e di unità”. Il RnS – facendo proprie le parole di Papa Francesco nell’Angelus di ieri e accogliendo l’appello della Presidenza della Cei – rivolgendosi in particolare al card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, esprime “piena solidarietà e, attraverso ogni Cenacolo, Gruppo e Comunità, garantisce vicinanza e sostegno nella preghiera, affinché la speranza cristiana non venga mai meno in questo angolo di mondo così martoriato dai conflitti”.