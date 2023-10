Nicaragua: arrestati alti due sacerdoti della diocesi di Estelí e due giovani comunicatori di media parrocchiali

Mentre Estelí celebra la sua patrona Virgen del Rosario nel nord del Nicaragua, la Chiesa cattolica di Nueva Segovia, nella stessa diocesi, assiste a ulteriori privazioni di libertà di propri sacerdoti. Padre Yesner Cipriano Pineda è stato tratto in arresto dagli agenti del regime di Daniel Ortega nel fine settimana, insieme a due giovani comunicatori. La notizia è stata data dai profili social della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, guidata appunto da padre Pineda fin dal 2011. I due comunicatori arrestati sono María Asunción Salgado e Salvador Paguaga, entrambi collaboratori dei media della parrocchia di Nuestra Señora de la Asunción.

Nei giorni precedenti, giovedì scorso, era avvenuta la cattura il sacerdote Álvaro Toledo, sempre della diocesi di Estelí, parroco di Nostra Signora dell’Assunzione a Ocotal. Aveva denunciato che la diocesi si trova in carenza di sacerdoti facendo riferimento agli arresti avvenuti nel precedente fine settimana. “Girava voce che anche io fossi stato portato via, la verità è che non sappiamo se potrebbe accadere da un momento all’altro, ma abbiamo la pace e la coscienza pulita”, aveva detto tra l’altro il sacerdote.

Di fatto, sono cinque i sacerdoti arrestati in meno di una settimana dalla dittatura di Ortega.