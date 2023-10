Confraternite: mons. Pennisi (assistente), “pellegrini di speranza” a Grammichele per il Terzo cammino in Sicilia

“Carissimi confratelli e consorelle convenuti a Grammichele per vivere nella gioia e nella fraternità il Terzo cammino delle Confraternite di Sicilia vi porgo un fraterno e caloroso benvenuto e come ‘pellegrini di speranza’ vi auguro di continuare a camminare insieme sulle orme di Gesù Cristo annunciando e testimoniando il Vangelo in vista del Giubileo del 2025”. Lo ha detto mons. Michele Pennisi, assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia e arcivescovo emerito di Monreale, in apertura della celebrazione eucaristica a Grammichele. “Per la fede nella comunione dei santi desidero ricordare tutti confratelli e consorelle che hanno lasciato l’esilio di questo mondo per approdare alla patria del Cielo – ha aggiunto il presule –. In modo particolare voglio ricordare don Eugenio Staffile, già assistente delle Confraternite dell’arcidiocesi di Siracusa, e Michele Ragusa, già coordinatore delle Confraternite della diocesi di Caltagirone, che hanno professato la fede nella risurrezione, e che ora esultano con noi dalla Liturgia celeste”.