Parlamento europeo: dialogo con chiese e associazioni religiose sull’intelligenza artificiale. Iscrizioni aperte

Il tema dell’intelligenza artificiale sarà al centro di un evento organizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo (Eprs) in collaborazione con il Segretariato per il dialogo ex articolo 17 Tfue dal titolo: “Colmare il divario: intelligenza artificiale e valori umani fondamentali”. All’incontro interverranno Brando Benifei e Dragos Tudorache, i due co-relatori della proposta di legge sull’intelligenza artificiale approvata dal Parlamento europeo nel giugno scorso, Barbara Prainsack, presidente del gruppo europeo di etica nelle scienze e nuove tecnologie e infine Jeroen Van den Hoven, docente di etica e tecnologia all’università di Delft.

L’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfue), introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede infatti che le istituzioni europee mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le Chiese e le organizzazioni. In questo contesto, il Parlamento europeo organizza regolarmente conferenze di alto livello, aperte a tutti i partner di dialogo, su temi d’attualità connessi con il corso dei lavori parlamentari. Responsabile dei dialoghi è il vice-presidente del Parlamento Othmar Karas. L’evento sull’intelligenza artificiale si terrà al Parlamento europeo a Bruxelles, presso la biblioteca Spinelli, mercoledì 15 novembre e ci si può iscrivere entro l’8 novembre prossimo (https://opinio.europarl.europa.eu/s?s=5922)