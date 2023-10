Diocesi: Fermo, torna “Sulle orme dei santi” per scoprire le loro reliquie

Torna “Sulle orme dei santi, martiri e beati: le reliquie”, l’iniziativa voluta dalla cattedrale di Fermo, giunta alla terza edizione, in collaborazione con l’Ufficio Beni culturali dell’arcidiocesi, grazie alla quale scoprire delle rarità mai esposte durante l’anno e allo stesso tempo rafforzare la nostra fede a partire proprio dalle reliquie di quanti ci hanno preceduto. Un percorso che permetterà ai visitatori di entrare in ambienti riservati. “Come lo scorso anno – dice don Michele Rogante, rettore della cattedrale – grazie al prezioso aiuto di Chiara Curi, collaboratrice dell’Ufficio Beni culturali, anche in questa terza edizione, durante la visita sarà possibile accedere alla sagrestia dell’arcivescovo, all’interno della quale poter ammirare i reliquiari di santa Caterina e san Carlo Borromeo, o le originalissime stringhe di stoffa conosciute come ‘Cintura di Santa Rosa’ e ‘Cintura della Madonna di Loreto’”.

L’iniziativa si terrà in duomo nei giorni 1, 2, 4 e 5 novembre, con visite guidate alle 15, 16 e 17 con partenza dall’atrio della cattedrale. È consigliata la prenotazione al numero 3715756285. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo assegnato dalle firme all’8xmille alla Chiesa cattolica.