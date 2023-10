Ue: Acli Bologna, il 3 e 4 novembre due giorni di eventi su “Europa e valori. Valori cristiani, pace e democrazia”

Le Acli Provinciali di Bologna organizzano una rassegna di eventi dal titolo “Europa e valori. Valori cristiani, pace e democrazia”, che si terrà il 3 e 4 novembre presso la sala “Marco Biagi” e la sala esposizioni “Giulio Cavazza del Baraccano” a Bologna (via Santo Stefano 119). “Vogliamo tenere vivi e diffondere – precisano le Acli – i valori fondanti dell’Unione europea, tra cui quelli di pace e democrazia, dell’impegno sociale e del supporto reciproco, ricordando le radici cristiane alla base dell’Unione”. Venerdì 3 novembre alle 17.00 interverrà mons. Mariano Crociata, presidente della Comece (Commissione degli episcopati dell’Ue), ed Edoardo Zin, biografo di Robert Schuman, per ricordare il 60° anniversario della morte di questo padre fondatore e per celebrare il 20° anniversario dell’esortazione apostolica “Ecclesia in Europa”. Sabato 4 novembre alle 10.00, invece, Claudio Sardo, giornalista e curatore del volume “David Sassoli. La saggezza e l’audacia”, presenterà il libro, assieme al presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia e l’europarlamentare Elisabetta Gualmini. In contemporanea, presso i locali del complesso del Baraccano, saranno esposti i pannelli della mostra “L’Europa e gli europei. 1950-2022”, che resterà aperta in entrambe le giornate.